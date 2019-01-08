ЛУГАНСК, 8 янв — ПРАЙМ. Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности самопровозглашенной Луганской народной республики в рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года снизило цены на топливо на государственных АЗС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтопэнерго ЛНР.

Ранее власти ЛНР приняли постановление "Об установлении льготы по применению налогового законодательства", тем самым снизив ставку акцизного налога на светлые нефтепродукты.

"В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года "Наш выбор", инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо", — рассказали в министерстве.

Уточняется, что на данный момент эти цены ниже, чем на подконтрольной Киеву территории, там цена на топливо марки АИ-92 составляет по курсу 69 рублей, АИ-95 – 72 рубля, ДТ –71,5 рубля.