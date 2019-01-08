КАЛИНИНГРАД, 8 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.

Как ранее уточнили в пресс-службе Кремля, "этот реализованный "Газпромом" альтернативный вариант газоснабжения Калининградской области — с помощью сжиженного природного газа, доставляемого по морю, — повысит энергетическую безопасность региона, учитывая особенность его расположения".

Путин в ходе рабочей поездки в Калининград во вторник посетит подземное хранилище газа и проведёт совещание, посвященное вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в четырех городах страны.

До начала эксплуатации этого морского терминала "Газпром" мог поставлять природный газ в Калининградскую область только по газопроводу "Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград".

Для реализации альтернативного варианта газоснабжения в акватории и на побережье Балтийского моря построен терминал по приёму газа. Глубина моря у терминала достигает 19 метров, что обеспечивает возможность швартовки специального судна — плавучей регазификационной платформы "Маршал Василевский". Эта платформа — единственная в России, она позволяет перевозить СПГ и оснащена оборудованием для его регазификации, то есть перевода из жидкого состояния в газообразное.

Терминал и платформа при необходимости способны в полном объеме обеспечить нынешние потребности Калининградской области в природном газе, а также перспективные потребности региона — до 3,7 млрд кубометров газа в год.