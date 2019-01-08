КАЛИНИНГРАД, 8 янв — ПРАЙМ. Разница между ценой СПГ и трубного газа в Калининградской области не должна лечь дополнительным бременем на плечи потребителя, правительству даны соответствующие поручения, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер во вторник ввел в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.

"Мы договаривались с правительством, у правительства есть такое поручение — подготовить предложения. Знаю, что в целом они уже сформулированы, жду доклада на этот счет по поводу того, чтобы эта разница в цене трубного газа и сжиженного природного газа, поставляемого в Калининград, не легла дополнительным бременем на плечи конечного потребителя в Калининградской области", — сказал Путин.