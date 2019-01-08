КАЛИНИНГРАД, 8 янв — ПРАЙМ. Все потребности в газе Калининградской области будут обеспечены, в том числе благодаря созданию регазификационного терминала, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии введения в эксплуатацию терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.

"Значение терминала для энергобезопасности и укрепления энергетической базы региона трудно переоценить, в первую очередь учитывая географическое положение Калининградской области. Мощность терминала 2,7 миллиарда кубических метров газа в год практически в полном объёме покрывает потребности региона, гарантирует надежный альтернативный вариант его газоснабжения, снижает зависимость от транзитных поставок газа",- сказал Путин.

Он отметил, что построенный терминал и его инфраструктура в случае необходимости покроют все потребности Калининградской области в газе.