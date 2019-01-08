МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) планирует инвестиции в четыре проекта по добыче сжиженного природного газа (СПГ) в США, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Нефтяная компания Саудовской Аравии, известная как Aramco, сузила список интересующих ее проектов до по крайней мере четырех СПГ-проектов в США и намерена объявить о сделках в первой половине этого года", — пишет издание со ссылкой на источники.

Как сообщается, в числе компаний, проекты которых рассматривает Aramco, производитель газа Tellurian из Хьюстона, известный планами построить экспортный СПГ-терминал в Луизиане. Кроме того, саудовскую нефтяную компанию интересует американская Sempra Energy, разрабатывающая пять американо-мексиканских СПГ-проектов. Отмечается, что компания обсуждала с Aramco свой проект Port Arthur в Техасе.

Согласно источникам издания, Aramco рассчитывает приобрести пакеты акций в проектах. Объем потенциальных инвестиций пока не уточняется. Отмечается, что это важное решение для Саудовской Аравии, которая ранее была крупным поставщиком энергии в США.

Благодаря американской сланцевой революции к 2023 году, по прогнозу международного энергетического агентства (МЭА), добыча жидких углеводородов в стране сможет обеспечивать почти 60% мирового роста предложения.