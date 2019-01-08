КИЕВ, 8 янв /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что цены на газ для населения на Украине поднимут к рыночным с 2020 года, говорится в тексте меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой программы МВФ на 2018-2020 годы, обнародованного во вторник на сайте министерства финансов Украины.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров.

Как следует из текста, МВФ ожидает повышения тарифов на газ, поставляемый домохозяйствам и компаниям-производителям тепловой энергии, с 1 мая 2019 года "до 80% от базовой рыночной цены", то есть на 15%.

"Начиная с 1 января 2020, НАК (национальная акционерная компания – ред.) "Нафтогаз" будет продавать газ для бытовых потребителей и компаний-производителей тепловой энергии за преимущественно рыночным ценам, а поставки по специальным обязанностями (PSO) будет отменены до 1 мая 2020 года",- говорится также в меморандуме.

Правительство Украины 19 октября 2018 года приняло решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.