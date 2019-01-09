БРЮССЕЛЬ, 9 янв — ПРАЙМ. Трёхсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией (ЕК) на министерском уровне может пройти 21 января в Брюсселе, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

"Мы запланировали 21 января в качестве даты для трехсторонки в Брюсселе", — рассказал он.

Позднее в среду вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил проведение 21 января трехсторонних переговоров.

"Рад, что второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа в Европу состоится в Брюсселе 21 января", — написал он в своем Twitter.

В середине декабря Шефчович пригласил Россию и Украину в Брюссель в январе для следующего раунда трёхсторонних переговоров по газу на политическом уровне.