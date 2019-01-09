МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Верховный суд Голландии рассмотрит требования о немедленном прекращении добычи газа на месторождении в Гронингене в рамках слушания, которое состоится 17 января, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление суда.

В 2018 году правительство Нидерландов предложило снизить лимиты по добыче газа в Гронингене до 19,4 миллиарда кубометров в год начиная с октября того же года.

Верховный суд Нидерландов заявил в среду, что получил 26 возражений против плана правительства от гражданских лиц, местных и региональных органов власти. Как сообщает агентство, они выражают обеспокоенность по поводу сейсмических рисков, вызванных бурением, и требуют, чтобы добыча газа в Гронингене была немедленно прекращена. Суд рассмотрит два возражения в январе, а остальные — в апреле.

В марте 2018 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) говорил, что добычу газа на месторождении Гронинген планируется сократить до 12 миллиардов кубометров в год к 2022 году и полностью прекратить — к 2030 году.

Сокращение и дальнейший планируемый отказ от добыча газа в Гронингене связаны с частыми землетрясениями в провинции из-за воздействия на горные породы при добыче. Так, в январе 2018 года в провинции произошло землетрясение магнитудой 3,4, которое стало самым сильным в регионе за последние годы.