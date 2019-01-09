МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) разместит облигации во втором квартале 2019 года, приводит агентство Блумберг слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Предполагается, что облигации будут номинированы в долларах. Выпуск долговых обязательств поможет профинансировать покупку доли в нефтехимической корпорации королевства Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), отметил министр.

Аль-Фалих заявил, что Saudi Aramco продолжает переговоры с саудовским фондом Public Investment Fund (владеет 70% в SABIC) о приобретении стратегического пакета в нефтехимической компании. Заключение сделки по покупке доли в Sabic потребует от 9 месяцев до 1 года, так как стороны должны получить одобрение ряда правительственных ведомств, добавил он.

Министр также подтвердил планы по первичному размещению акций (IPO) Saudi Aramco. По его мнению, госкомпания выйдет на биржу в 2021 году.

В июле агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что Saudi Aramco может отказаться от IPO в пользу выпуска облигации для привлечения средств на покупку доли в SABIC. Предполагалось, что средства, собранные в ходе размещения облигаций и покупки доли в SABIC, пойдут в государственный суверенный фонд PIF.

В ноябре The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Saudi Aramco откажется от выпуска облигаций для финансирования сделки с SABIC, однако позднее Aramco опровергла эту информацию.