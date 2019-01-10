МЕХИКО, 10 янв /ПРАЙМ/. Канадский трубопроводный оператор TransCanada намерен поменять название на TC Energy, сообщила компания.

Как говорится в сообщении, новое название "лучше отражает масштабы деятельности компании как лидирующей в сфере энергоинфраструктуры в Северной Америке". Решение должно быть одобрено акционерами во втором квартале 2019 года.

Канадская TransCanada является оператором сети газопроводов в Северной Америке общей протяженностью 91,9 тысячи километров, нефте- и нефтепродуктопроводов — длиной около 5 тысяч километров, также занимается хранением углеводородов и владеет энергогенерирующими мощностями в Канаде и США.

Один из самых известных и спорных проектов компании — строительство нефтепровода Keystone XL протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.