МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильный бензин в РФ в 2018 году выросли на 9,4% по сравнению с 2017 годом, говорится в материалах Росстата.

При этом цены на бензин в декабре 2018 года по отношению к ноябрю снизились на 0,1%. Стоимость газового моторного топлива в декабре снизилась на 3,8% по сравнению с ноябрем.

В конце октября прошлого года вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание по итогам которого Минэнерго и ФАС подписали соглашения по стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ: "Роснефтью", "Газпромом", "Сургутнефтегазом", "Русснефтью", "Газпром нефтью", "Новым потоком", "Нефтегазхолдингом", "Лукойлом", "ТАИФ-НК" и "Татнефтью".

По соглашениям розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).