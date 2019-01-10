БЕРЛИН, 10 янв /ПРАЙМ/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что предупредил госсекретаря Майка Помпео о том, что введение США односторонних санкций против "Северного потока-2" не является верным путем.

"Ввести односторонние санкции против "Северного потока-2" в любом случае не является верным путем. Я ясно заявил об этом Майку Помпео", — сказал Маас, выступая на традиционном новогоднем приеме "Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики".

Он добавил, что санкции "никогда не являются самоцелью, но политическим инструментом, они имеют смысл, когда, как санкции ЕС, привязаны к ясным, выполнимым требованиям".

"К сожалению, это больше не относится к санкциям США против России", — сказал Маас.

В декабре палата представителей конгресса США единогласно приняла резолюцию о противодействии "Северному потоку-2". Документ "призывает президента поддержать европейскую энергобезопасность через диверсификацию и меньшую зависимость от поставок из России, а также поддерживает введение санкций в вопросе "Северного потока-2". В Кремле не усмотрели нового в резолюции конгрессменов США против газового проекта "Северный поток-2", объяснив такую позицию недобросовестной конкуренцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.