ВАШИНГТОН, 10 янв /ПРАЙМ/. Министр финансов США Стивен Мнучин после встречи с конгрессменами в четверг подтвердил намерение своего министерства снять санкции с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго".

"En+, "Русал" и "Евросибэнерго" попали под санкции только потому, что их контролировал и ими управлял (Олег) Дерипаска. Эти предприятия претерпевают значительные изменения в области реструктуризации и управления, что выводит их из-под контроля Дерипаски и значительно сокращает его долю", — говорится в заявлении Мнучина, распространенном пресс-службой.

По его словам, "En+, "Русал" и "Евросибэнерго" "взяли на себя обязательства предоставить минфину беспрецедентный уровень прозрачности в их работе, чтобы гарантировать, что Дерипаска утратил контроль" над ними. "По причине этих действий эти предприятия выводятся из-под санкции", — добавил он.

"Минфин будет бдительным в вопросе контроля за выполнением En+ и "Русалом" своих обязательств. Если эти компании не выполнят условия, они столкнутся с очень реальными и незамедлительными последствиями, включая пересмотр санкций", — предупредил Мнучин.

Он также выразил готовность продолжить работу с конгрессом по этому вопросу.

Ранее председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США обратились с письмом к минфину, где призвали отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски En+, "Русал" и "Евросибэнерго" до тех пор, пока они не получат ответы на имеющиеся у них вопросы.

Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Затем эти сроки неоднократно продлялись, в последний раз — до 21 января.