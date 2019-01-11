МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильный бензин выросли в России на 0,3% с 1 по 9 января, стоимость дизельного топлива повысилась на 0,7%, говорится в материалах Росстата.

При этом по сравнению с 24 декабря прошлого года, розничная цена бензина на 9 января выросла на 0,5%.

В конце октября прошлого года вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание, по итогам которого Минэнерго и ФАС подписали соглашения по стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ: "Роснефтью", "Газпромом", "Сургутнефтегазом", "Русснефтью", "Газпром нефтью", "Новым потоком", "Нефтегазхолдингом", "Лукойлом", "ТАИФ-НК" и "Татнефтью".

По соглашениям розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).