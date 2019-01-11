МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, текущий уровень сокращения, предварительно, составляет чуть более 30 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в целом по итогам января достигнет оговоренных 50 тысяч баррелей, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы снижаем добычу. Идет минус от октября, у нас по плану в этом месяце компании заявляли, что могут выйти суммарно где-то на минус 50 тысяч баррелей от октября 2018 года. Близко к этой цифре, наверное, к концу месяца подойдем или в среднем будет по месяцу", — сказал Новак.

Отвечая на вопрос, составляет ли текущий уровень снижения добычи 30 тысяч баррелей в сутки, российский министр отметил: "Чуть больше уже. Это предварительная цифра, компании каждый день работают в этом направлении".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) впервые заключили альянс для балансировки нефтяного рынка в конце 2016 года в Вене, согласовав сокращение добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября того года. Договор действовал в 2017-2018 годах и в основном перевыполнялся. В декабре ОПЕК+ заключила новую сделку, предусматривающую сокращение добычи в первом полугодии 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки, в том числе Россией — на 228 тысяч от уровня октября 2018 года.