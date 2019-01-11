МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Цены на бензин в РФ в 2019 году будут расти в пределах инфляции, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По данным Росстата, розничные цены на автомобильный бензин выросли в России на 0,3% с 1 по 9 января, стоимость дизельного топлива повысилась на 0,7%.

Розничные цены на бензин в РФ в 2018 году выросли на 9,4% >>

"Это разовое повышение (в январе — ред.) связано с ростом НДС, а в течение года на уровень инфляции, в пределах уровня инфляции цены, наверное, будут повышаться. Это будет зависеть от конъюнктуры рынка, но тем не менее, такие предельные параметры установлены в течение года", — сказал Новак.

В конце октября прошлого года вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание, по итогам которого Минэнерго и ФАС подписали соглашения по стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ: "Роснефтью", "Газпромом", "Сургутнефтегазом", "Русснефтью", "Газпром нефтью", "Новым потоком", "Нефтегазхолдингом", "Лукойлом", "ТАИФ-НК" и "Татнефтью".

По соглашениям розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).