МЕХИКО, 11 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский. Мексиканцы не прислушались к властям, призывавшим их не делать "панических" закупок бензина на фоне перебоев с поставками. Десятки тысяч машин стоят в очередях на заправочные станции, причем не только пустыми баками, а с канистрами и бутылками, дабы залить топлива впрок. Корреспондент РИА Новости пообщался с людьми, градус возмущения которых происходящим постепенно нарастает.

ШУМ И ГАМ НОЧЬЮ И ДНЕМ

Обычно спокойные ночью улицы района Кондеса в Мехико в последние дни такими назвать нельзя. Сотни машин стоят в очереди к заправке, на которой уже закончился бензин. Шум, гам, мигание аварийных огней. Люди стоят кучками и беседуют с применением "непереводимых идиоматических выражений".

Та же ситуация утром. Градус возмущения постепенно нарастает. "Мы тут уже три часа, топливо вот только подвезли, то есть стоять нам еще час как минимум", — бурлит от возмущения Паола, водитель автомобиля Subaru.

В основном в очередях в Мехико стоят машины с местными номерами, но видны и автомобили из соседних штатов, где с бензином еще больше проблем. По последним данным портала Financiero, в столице штата Мичоакан Морелии сейчас работают всего шесть из 100 заправок, причем десятки людей приходят с большими канистрами или 20-литровыми бутылями для воды, чтобы затем перепродавать бензин по 30 песо (более 1,5 доллара) за литр. Обычная цена литра — 19,5 песо.

Портал Economista сообщает, что в столице Халиско Гвадалахаре уровень нехватки бензина достиг 40% от спроса в 15 миллионов литров сутки. Топливо приходит на заправки, но моментально заканчивается.

"САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ" ОЧЕРЕДИ

Больше всего негодуют таксисты. От них корреспондент РИА Новости услышал лишь нескончаемый поток нецензурной брани в ответ на вопрос, сколько времени они провели в очереди. К тому же сам корреспондент приехал к заправке на велосипеде ради экономии имеющегося бензина, которым ему посчастливилось залиться до "упора" в самом начале недели, когда в окрестностях Мехико бензин еще можно было найти относительно спокойно.

Понять таксистов можно – для них стояние в очередях не просто потеря времени, но и денег, которые они не заработают в ожидании заправки.

Водители в очередях самоорганизовались. Они не допускают перекрытия перпендикулярных их движению улиц, но при этом строго блюдут свое место, не пуская наиболее хитрых коллег, которые норовят залезть в общую очередь с других полос движения. К одной из таких заправок в Кондесе общая длина очереди составила порядка километра.

Ранее власти Мексики приняли решение отключить сразу несколько крупных трубопроводов для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перейти на доставку топлива в основном цистернами. Это привело к бензиновому кризису сразу в нескольких штатах латиноамериканской страны.

По данным портала Milenio, сейчас порядка 60 танкеров с бензином из США не могут разгрузиться в портах Мексики. Они стоят в очередях на разгрузку в основных портах страны. В ближайшие дни должны прийти еще 17 танкеров. Эксперты отмечают, что процесс разгрузки занимает 18-20 часов, но из-за закрытия трубопроводов ради борьбы с воровством и врезками им некуда разгружать топливо.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже объявил о привлечении 4 тысяч солдат и морских пехотинцев к охране трубопроводов, а также вертолетов ВВС страны для патрулирования топливных магистралей. Пока на появлении бензина на заправках это никак не сказалось.