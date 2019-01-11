МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Командам пожарных удалось локализовать пожар, вспыхнувший в резервуаре одного из нефтеперерабатывающих заводов города Аден на юго-западе Йемена, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление завода.

"Командам пожарной службы удалось сдержать, блокировать огонь и ограничить его распространение", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Ранее местный источник сообщил РИА Новости, что сильный пожар вспыхнул в резервуаре нефтеперерабатывающего завода эль-Бурайка в городе Аден на юго-западе Йемена.

Телеканал Al-Arabia сообщил, что причины пожара в одном из нефтяных резервуаров в Адене на данный момент не ясны.