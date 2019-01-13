МОСКВА, 13 янв /ПРАЙМ/. Пожар произошел на нефтехимическом заводе "Карпатнефтехим" в городе Калуш Ивано-Франковской области на Украине, сообщает МВД страны в воскресенье.

"Двенадцатого января в 21.08 поступило сообщение о пожаре на олефиновом заводе ООО "Карпатнефтехим", который находится в городе Калуш Ивано-Франковской области", — говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Отмечается, что инженерным персоналом объекта перекрыты задвижки и приостановлена подача пирогаза в установки. Принимаются меры по охлаждению расположенных рядом объектов.

По данным ведомства, привлечено 13 единиц техники и около 60 человек личного состава.

"Жертв и пострадавших нет", — добавляется в сообщении.

ООО "Карпатнефтехим" – это высокоразвитый хозяйственный комплекс по производству нефтехимической и химической продукции. Единственный на Украине производитель этилена, пропилена, бензола, фракции С9, полиэтилена, а также каустической соды и поливинилхлорида суспензионного.