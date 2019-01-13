ДУБАЙ, 13 янв — ПРАЙМ. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что ожидает восстановления цен на нефть после выхода данных по запасам в январе благодаря соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Как сообщает в воскресенье эмиратское новостное агентство WAM, министр энергетики ОАЭ отметил на полях конференции в Абу-Даби, что положительная коррекция цен усилится после появления данных о запасах нефти в январе.

Также Сухейль аль-Мазруи выразил оптимизм по поводу того, что в первом квартале текущего года на рынке нефти установится "требуемое равновесие", поскольку уровень запасов достигнет своего среднего значения за пять лет.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. В том числе, Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.