МОСКВА, 13 янв /ПРАЙМ/. Ряд немецких политиков раскритиковал посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", сообщает журнал Spiegel.

Ранее СМИ сообщали, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду немецких компаний и намекнул на возможность введения санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока-2". Представитель посла заявил, что письма Гренелла следует воспринимать не как "угрозу", а как "ясное выражение политики США".

По информации издания, критику в адрес Гренелла выразили замглавы фракции партии "Левые" в бундестаге Фабио Де Мази, а также замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер и спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт.

"Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии", — заявил, по данным журнала, Де Мази, отметив, что экстерриториальные санкции США в отношении немецких компаний противоречат международному праву.

"Знает ли Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?", — написал в Twitter Ральф Штегнер, сделав отсылку к периоду существования Германии по окончании Второй мировой войны, когда страна находилась под управлением военных администраций стран-победительниц.

Хардт также раскритиковал посла США в ФРГ, отметив, что угрозы немецким компаниям, участвующим в проекте "Северный поток-2", являются "новым и неприемлемым односторонним повышением тона в трансатлантических отношениях". Хардт призвал федеральное правительство Германии выразить протест.

По информации журнала, в понедельник ведомство федерального канцлера и МИД Германии намерены обсудить, следует ли реагировать "на Гренелла и его все новые провокации" и какой именно должна быть реакция.

Ранее сообщалось, что российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что США перешли от заявлений с призывами к Берлину отказаться от "Северного потока-2" к "прямым угрозам в адрес немецких компаний, участвующих в проекте". Сенатор подчеркнул, что США пытаются "любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ".

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.