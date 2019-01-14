АБУ-ДАБИ, 14 янв /ПРАЙМ/. Страны-члены ОПЕК готовы поговорить с американскими производителями сланцевой нефти на встрече организации в Вене, сообщил в воскресенье во время Глобального энергетического форума министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи.

"Мы видим потребность сверить наши часы, посмотреть на их добычу и любые прорывы в сфере добычи сланцевой нефти. Я думаю, что мы продолжим, конференция CERAWeek — отличное место для встречи, мы всегда рады приветствовать их и приглашаем их посетить нашу конференцию в Вене", — сказал аль-Мазруи.

Энергетический форум CERAWeek пройдет в США 11-15 марта.