МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Розничные цены на бензин в РФ с 7 по 11 января в среднем подорожали на 30 копеек, а дизтопливо — на 50 копеек, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

При этом в еженедельных данных об индикаторах российского рынка нефтепродуктов "Кортес" по-прежнему отсутствуют данные о ценах на топливо в нескольких сегментах рынка и в некоторых регионах. Средняя стоимость бензина "Нормаль-80" на АЗС выросла на 38 копеек — до 39,5 рубля за литр. При этом оно преимущественно подорожало в Сибири и на Дальнем Востоке — на 42 копейки, до 39,67 рубля за литр. Стоимость бензина "Регуляр-92" в среднем по РФ выросла на 28 копеек — до 41,91 рубля за литр, "Премиум-95" — на 30 копеек, до 45,03 рубля за литр.

Цена на зимнее дизельное топливо за неделю в среднем выросла на 52 копейки, до 47,54 рубля за литр. Самый большой рост произошел в Приволжском (на 78 копеек) и Уральском (на 67 копеек) федеральных округах. На Дальнем Востоке и в Сибири цены перешли к росту после снижения — на 49 копеек.

В оптовом сегменте цены на "Нормаль-80" снова приведены только на Дальнем Востоке. А для марок "Регуляр-92" и "Премиум-95", как и неделей ранее, нет данных с Северного Кавказа. При этом самым подорожавшим топливом в оптовом сегменте оказался бензин "Регуляр-92" — его цена выросла на 2,127 тысячи рублей за тонну — до 41,702 тысячи рублей за тонну и практически сравнялась со стоимостью бензина "Нормаль-80" (41,7 тысячи рублей за тонну). Бензин "Премиум-95" вырос в цене на 1,987 тысячи рублей за тонну и составил 42,533 тысячи рублей за тонну.

В мелкооптовом сегменте, где зачастую топливо покупают независимые АЗС, цены снижались как на бензин, так и на дизельное топливо. Сильно подешевел бензин "Нормаль-80" в Приволжском федеральном округе (на 4,375 тысячи рублей за тонну) и на Дальнем Востоке (на 2,238 тысячи рублей за тонну). При этом средняя цена на него по РФ снизилась на 313 рублей за тонну — до 50,981 тысячи рублей за тонну. Средняя стоимость бензина "Регуляр-92" снизилась на 617 рублей за тонну, а "Премиум-95" — на 930 рублей за тонну.

Средняя цена на авиакеросин в аэропортах выросла на 378 рублей и составила 62,929 тысячи рублей за тонну. В опте авиакеросин подешевел на 287 рублей, до 46,957 тысячи рублей за тонну (информация дается без данных с Северного Кавказа).