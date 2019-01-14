С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — ПРАЙМ. Порядка 95% администрации ПАО "Газпром" уже работает в Санкт-Петербурге, сообщил глава компании Алексей Миллер.

"Сегодня уже 95% всей администрации "Газпрома" трудится в Петербурге", — сказал он в ходе подписания с врио губернатора города Александром Бегловым договора о сотрудничестве на 2019-2021 годы.

Он также отметил, что в ближайшее время в Петербурге планируется открытие многофункционального комплекса "Лахта центр". "Там продолжается отделка помещений. В самое ближайшее время все присутствующие будут приглашены на открытие "Лахта центра", — сказал он.

"Лахта центр" — строящийся для "Газпрома" с 2012 года общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге. Архитектурная доминанта комплекса — небоскреб высотой 462 метра — самое высокое здание в Европе. Осенью "Лахта центр" получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее в понедельник Беглов и Миллер подписали договор о сотрудничестве на 2019-2021 годы. Договор охватывает сотрудничество сторон в области газификации, теплоснабжения, экономики, реализации социальных, спортивных объектов.