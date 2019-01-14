МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Монополизация рынка перевалки зерна в случае создания единого зернового экспортного оператора на юге России может привести к снижению объемов экспорта, считает гендиректор исследовательского агентства InfraNews, транспортный эксперт Алексей Безбородов.

В понедельник президент "Транснефти" Николай Токарев сообщил журналистам, что компания ведёт переговоры с банковскими и другими заинтересованными структурами по вопросу создания на юге России единого зернового оператора на базе Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

В декабре Токарев говорил, что "Транснефть" готова выделить из порта зерновой терминал в случае решения создать на его базе единого экспортного оператора в целях оптимизации цен и внедрения господхода. Токарев уточнял, что рассматривается несколько вариантов — создание совместного предприятия или юридически самостоятельного лица, которое компания будет выделять из порта и продавать.

"Сегодня зерновой рынок свободен, у производителей есть выбор, где и за сколько отгружать. Если производителей зерна не устроят условия монополии, они просто вывезут через другую точку, это повлечет переориентацию грузопотока и временные потери. Нужно понимать, что зерно — не углеводороды, оно растёт везде. И как только начнутся перебои, тот же Египет купит американскую, французскую, итальянскую пшеницу. То есть поток экспорта из России снизится", — заявил Безбородов РИА Новости.

"Это самая большая проблема. Сегодня экспорт свободен. Пусть таким и остается, ведь это мощнейший стимул к росту", — заключил он.