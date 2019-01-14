МИНСК, 14 янв /ПРАЙМ/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым создается механизм финансового обеспечения ответственности за ядерный ущерб, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

"Лукашенко подписал указ "Об ответственности за ядерный ущерб". Документом создается механизм финансового обеспечения ответственности за ущерб, возникший при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что указ определяет предел ответственности предприятия "Белорусская АЭС" за ущерб в размере 150 миллионов специальных прав заимствования по одному ядерному инциденту (1 СДР равен 1,4 доллара). В качестве формы финансового обеспечения ответственности оператора БелАЭС устанавливается страхование гражданской ответственности.

Согласно сообщению, положениями документа определяются условия осуществления страховой деятельности при страховании рисков, возникающих в деятельности Белорусской АЭС. Так, организацию и функционирование системы страхования будет обеспечивать Белорусский ядерный страховой пул, участниками которого станут "Белгосстрах", "Белэксимгарант", Белорусская национальная перестраховочная организация. Кроме того, установлены требования к договору страхования ответственности за ядерный ущерб.

Как отмечается в сообщении, принятие указа позволит обеспечить исполнение Белоруссией международных обязательств в области гражданской ответственности за ядерный ущерб, финансовых гарантий защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц, объектов окружающей природной среды.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Для строительства БелАЭС выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским" нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.