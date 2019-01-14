НАЛЬЧИК, 14 янв /ПРАЙМ/. Власти Ингушетии после взрыва бытового газа в Шахтах проведут специальные рейды по проверке газового оборудования в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба правительства региона.

В понедельник утром в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. В результате один человек погиб, семеро извлечены из-под завалов, судьба четырех остается неизвестной.

Премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев в понедельник провел оперативное совещание по вопросам обеспечения безопасности при эксплуатации бытового газового оборудования. Представители регионального ГУМЧС и ресурсоснабжающих организаций высказали предложения по предотвращению подобных ситуаций.

"В комплексе предполагаемых профилактических мер — формирование рейдовых групп, которые объединят представителей системы МЧС, газовой службы, управляющих компаний и сотрудников администраций. Таким образом, специалисты исследуют состояние газового оборудования в многоквартирных домах, его исправную работу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Евлоев также поручил провести информационную кампанию о соблюдении техники безопасности при обращении с газом и газовым оборудованием, а также при его обслуживании. Он предложил особое внимание уделить распространению данной информации в социальных сетях.

"Главное — не допустить трагедии. Нельзя, чтобы из-за недобросовестных потребителей газа пострадали люди", — подчеркнул премьер-министр.