ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв — ПРАЙМ. Бригады энергетиков "Сахалинэнерго" переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на остров циклона, сообщила во вторник РИА Новости руководитель пресс-службы энергохолдинга Маргарита Татарова.

"Аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады компании переведены в режим повышенной готовности для ликвидации последствий надвигающего циклона. По сообщениям синоптиков, днем 16 января в Невельском, Холмском, Томаринском и Углегорском районах ожидается сильная метель. Видимость составит менее 500 метров, порывы ветра достигнут 25-30 метров в секунду", — сказала собеседница агентства.

На период прохождения циклона установлено круглосуточное дежурство руководящего состава "Сахалинэнерго". К работе подготовлены 41 аварийная бригада в составе 162 человек и 58 единиц автотранспортной и спецтехники.

"В энергокомпании разработан и согласован с органами местного самоуправления, органами управления по делам ГО и ЧС муниципальных образований план взаимодействия при ликвидации последствий стихии. В электросетевом комплексе в вышеуказанных районах приостановлены все плановые ремонтные работы", — заключила Татарова.