МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который, в частности, обяжет нефтяников платить налог на недвижимость со всех скважин, сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

"Сейчас Минэкономразвития предлагает законодательно закрепить, что все добывающие скважины независимо от того, когда они поставлены на учет и как оформлены, являются объектами недвижимого имущества и в соответствии с Налоговым кодексом должны быть включены в налоговую базу", — заявил Трунин в интервью журналу "Бюджет".

"Когда мы обсуждали законодательную инициативу об отмене налога на движимое имущество в Совете Федерации, сенаторы указывали на то, что добывающие нефтяные скважины учитываются как объекты движимого имущества и с них не будет уплачиваться налог. Хотя очевидно, что нефтяная скважина не может быть перенесена без существенного ущерба для нее, а это не соответствует определению движимого имущества", – пояснил замглавы Минфина.

Летом прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет налог на движимое имущество организаций с 2019 года. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала на одном из заседаний, что в действующем законодательстве нет четкого понятия движимого имущества: так, по ее словам, в одних регионах страны нефтяные вышки относятся к движимому имуществу, в других — к недвижимому.

"В настоящее время министерство экономического развития РФ подготовило целый пакет поправок в гражданское законодательство, которым уточняется определение недвижимости и осуществления учета прав на недвижимое имущество", — сообщил Трунин.

Он признал, что пока в законодательстве существуют нерешенные вопросы в отношении объектов движимого и недвижимого имущества, однако власти решают эту проблему. "Сейчас ведь не возникает проблема маскировки автомобиля под другое имущество. Эксплуатация автомобиля без государственной регистрации в России запрещена. В отношении объектов недвижимого имущества все должно быть точно так же, и мы идем к этой системе", — заявил замглавы Минфина.