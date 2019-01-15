МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) прогнозирует добычу нефти в РФ в 2019 году на уровне 11,52 миллиона баррелей в сутки, в 2020 году — 11,67 миллиона, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

При этом, по данным EIA, в 2018 году Россия добывала в среднем 11,39 миллиона баррелей нефти в сутки.

"EIA ожидает, что в течение первых нескольких месяцев 2019 года Россия будет постепенно сокращать добычу с рекордно высоких уровней, достигнутых в четвертом квартале 2018 года. Ожидаемое сокращение будет являться результатом соглашения, которое Россия и другие страны, не входящие в ОПЕК, заключили с членами ОПЕК в декабре 2018 года. Затем, как ожидает EIA, рост добычи в РФ возобновиться во второй половине 2019 года и продолжится до 2020 года", — сообщает управление.

По данным статистики на сайте министерства энергетики РФ, добыча нефти в стране за 2018 год составила в среднем 11,16 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) впервые заключили альянс для балансировки нефтяного рынка в конце 2016 года в Вене, согласовав сокращение добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября того года. Договор действовал в 2017-2018 годах и в основном перевыполнялся. В декабре ОПЕК+ заключила новую сделку, предусматривающую сокращение добычи в первом полугодии 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки, в том числе Россией — на 228 тысяч от уровня октября 2018 года.

В январе министр энергетики РФ Александр Новак завил журналистам, что по итогам января РФ планирует снизить добычу на 50 тысяч баррелей от уровня октября 2018 года.