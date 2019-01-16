МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Доля нефти, добываемой с применением нового налогового режима (налога на дополнительный доход, НДД), к 2020-2024 году будет варьироваться, в зависимости от компании, от 10% до 30%, говорится в отчете аналитика рейтингового агентства Moody`s Дениса Перевезенцева.

Новый налоговый режим, который характеризуется более низкой налоговой нагрузкой на начальных этапах разработки месторождений и более высоким экспортным нетбэком на более поздних этапах, будет стимулировать нефтяные компании к инвестициям в месторождения, разработка которых ранее считались экономически необоснованной, отмечается в материале.

"Наибольшую выгоду … получат компании, разрабатывающие нефтяные месторождения в Восточной Сибири, поскольку экспортные нетбэки на таких месторождениях будут более привлекательными, особенно на начальных этапах разработки месторождений", — сказано в отчете.

При этом сообщается, что для новых месторождений в Западной Сибири налоговая нагрузка будет возрастать после первых двух лет добычи, но все равно останется ниже, чем при действующей налоговой системе. "Несмотря на то что зрелые месторождения в Западной Сибири будут иметь самую высокую налоговую нагрузку при новом налоговом режиме, она все равно будет ниже, чем в рамках действующей налоговой системы (без учета льгот)", — также говорится в материале.

Система НДД вступила в силу 1 января 2019 года. Налог будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Базой для исчисления этого налога станет расчетная выручка от операционной и инвестиционной деятельности по разведке и добыче сырья на лицензионном участке, уменьшенная на величину фактических расходов, НДПИ, экспортной пошлины и транспортных расходов. Налоговая ставка НДД — 50%.

Предполагается, что НДД будет распространяться на четыре группы месторождений. Первая группа — новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; вторая — месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; третья — действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (квота — не более 15 миллионов тонн в год по фактическим заявкам компаний); четвертая — новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% и совокупными запасами не более 51 миллиона тонн в год.