КИЕВ, 16 янв — ПРАЙМ. Депутат крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предлагает Верховной раде осудить действия лидера партии " Батькивщина" Юлии Тимошенко при подписании газовых контрактов с РФ и поручить антикоррупционный органам расследовать обстоятельства их подписания, соответствующий проект постановления зарегистрирован на официальном сайте Рады.

В пояснительной записке к документу отмечается, что десять лет назад, 19 января 2009 года, по итогам переговоров премьеров Украины и РФ Юлии Тимошенко и Владимира Путина был подписан газовый контракт, что "привело к потере энергетической и экономической независимости Украины, значительной социальной напряженности в обществе". А 31 мая 2017 Стокгольмский суд удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены в контракте на поставку газа с "Газпромом" с учетом рыночных условий, а также отменил требования по условию "бери или плати".

"Учитывая отсутствие политической и юридической ответственности за действия бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко, имеющих признаки измены государственных интересов Украины, Верховная рада Украины постановляет: осудить действия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которые нанесли значительный ущерб национальным интересам Украины и национальной безопасности Украины", — говорится в проекта постановления.

Документом предлагается поручить Национальному антикоррупционному бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуре обеспечить беспристрастное и прозрачное расследование обстоятельств проведения переговоров и подписания газового контакта с РФ "на предмет наличия признаков измены государственных интересов Украины".

Печерский районный суд 11 октября 2011 года при правлении экс-президента Украины Виктора Януковича приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между "Нафтогазом" Украины и "Газпромом" в 2009 году. В конце 2011 года она была отправлена отбывать наказание в Качановскую исправительную колонию №54. Парламент Украины 22 февраля 2014 года, после госпереворота, декриминализировал статьи Уголовного кодекса, по которым была осуждена Тимошенко, экс-премьера освободили в тот же день.