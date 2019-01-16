МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 15 января составил 12,549 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,75%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ снизился до 40,55% с 40,85% в предыдущий день.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля в Берлине.

Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович заявлял, что эти переговоры могут привести к удовлетворяющему все стороны результату, если продлятся в том же духе. В сентябре эксперты трех сторон оценивали потребности ЕС в газе на ближайшие 10 лет, а также влияние европейского законодательства на будущий транзит российского газа через Украину и нормы украинского права.

Встреча экспертов РФ, Еврокомиссии и Украины в рамках трехсторонних переговоров по газу была запланирована на 15 января, но не состоялась. При этом представители Киева встретились с представителями ЕК. Проведение трехсторонних переговоров по газу на министерском уровне в формате РФ-Украина-ЕК планируется 21 января в Брюсселе.