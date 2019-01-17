МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин отправляется с визитом в Сербию, где пройдут переговоры с лидером страны Александром Вучичем.

Как сообщил накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Белграде лидеры двух стран побеседуют в узком, затем в расширенном составе делегаций, а после состоится торжественный прием. По его словам, более 20 документов подготовлены и будут подписаны в рамках визита Путина. "Причем здесь и межведомственные, межгосударственные документы и много коммерческих соглашений", — отметил Ушаков.

"Этот пакет документов охватывает практически все сферы совместной деятельности России и Сербии: это и внешняя политика, и энергетика, промышленная кооперация, железнодорожная инфраструктура, социальная защита, образование, цифровые технологии, инновации, исследования космического пространства и так далее", — заявил помощник президента РФ.

Как рассказал Ушаков, Путин в ходе визита вручит Вучичу орден Александра Невского "за большой личный вклад в расширение сотрудничества между двумя странами". "Также предусмотрено посещение мемориального комплекса "Освободители Белграда", где Путин и Вучич возложат венки к монументу освободителям Белграда и памятнику Советскому солдату. Совместно с Вучичем наш президент также посетит храм Святого Саввы", — добавил он.

По его словам, Путин и Вучич также обсудят на переговорах обострившуюся ситуацию вокруг Косово и другие региональные и международные вопросы. Кроме того, в Белграде у Путина состоится встреча с главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

В преддверии визита в сербских СМИ появились сообщения, что правоохранительные органы страны задержали исламиста, якобы готовившего покушение на российского лидера. Ушаков подчеркнул, что со стороны спецслужб принимающего государства гарантирована безопасность президента РФ.

Президент России Владимир Путин в течение многих лет остается самым популярным иностранным политиком в Сербии. Свидетельства тому встречаются по всей стране, в честь российского лидера назвали кафе, село и даже церковь. О причинах такой народной любви накануне визита российского лидера в Сербию рассказал президент страны Александр Вучич.

Симпатии подтверждает и статистика. Совместное исследование влиятельного белградского издания "Политика" и агентства Faktor Plus, проведенное в Сербии с 17 по 26 декабря 2018 года, показало, что президент РФ является самым популярным иностранным политиком с 57% поддержки опрошенных, за ним следуют председатель КНР Си Цзиньпин с 36% симпатий сербов и канцлер Германии Ангела Меркель с 30%, а затем президент США Дональд Трамп, которого поддержали 23% участников опроса.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КООРДИНАЦИЯ

РФ и Сербия тесно сотрудничают в экономике, особенно в энергетике. Так, одним из будущих совместных проектов может стать продолжение маршрута "Турецкого потока" в страны в Европы через Сербию. "Газпром" прорабатывает разные варианты продолжения сухопутной транзитной нитки газопровода в европейском направлении, и один из них предусматривает транспортировку топлива по маршруту Болгария — Сербия — Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене, заявил Путин в интервью сербским изданиям в преддверии визита в страну.

Однако президент РФ подчеркнул, что заинтересованные в российском газе страны Евросоюза должны получить гарантии, что планы продолжения "Турецкого потока" не будут сорваны политическим решением Брюсселя.

РФ и Сербия в 2012 году заключили межправительственное соглашение по поставкам природного газа до 2021 года. В 2013 году компании "Газпром экспорт" и "Югоросгаз" (совместное российско?сербское предприятие, доля "Газпрома"? 50%) подписали долгосрочный контракт на поставку газа до 2021 года. Всего с 2013 по 2017 год "Газпром" поставил в Сербию 17,62 миллиарда кубометров газа.

В 2017 году было подписано дополнение к договору на поставку газа, по которому объемы поставок увеличены с 1,5 миллиарда кубометров газа до 2 миллиардов кубометров в год.

Кроме того, "Газпром нефти" принадлежит 56,15% акций сербской NIS j.s.c. Novi Sad (NIS). Это одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы. Компании принадлежат два нефтеперерабатывающих завода суммарной мощностью переработки 7,3 миллиона тонн нефти в год в городах Панчево и Нови-Сад, более 400 автозаправочных станций и нефтебазы, а также завод по производству сжиженного газа в Элемире. NIS обеспечивает 85% сербского рынка нефтепродуктов.

Что касается торгово-экономических связей двух стран, то суммарные накопленные инвестиции в экономику Сербии превышают четыре миллиарда долларов.

Как сообщал Ушаков, дополнительные возможности для наращивания товарообмена появятся с введением режима свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом.