ПЕКИН, 17 ноя /ПРАЙМ/. Акции компании "Русал" на открытии торгов четверга на Гонконгской фондовой бирже (04.20 мск) подорожали на 4,9% после того, как сенат США не смог провести резолюцию против снятия санкций с En+ и "Русала", свидетельствуют данные торгов.

По данным торгов, акции "Русала" росли на 4,9% — до 2,57 гонконгских доллара (0,33 доллара США).

В среду резолюция по блокировке снятия санкций против компаний, связанных с Олегом Дерипаской, не прошла процедурное голосование в сенате США. За завершение дебатов и постановку резолюции на окончательное голосование проголосовали 57 сенаторов, против были 42. Для того, чтобы впоследствии принять резолюцию простым большинством, на данном голосовании необходимы были голоса 60 сенаторов.