МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Минфин США продлил срок истечения ряда лицензий компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" до 28 января, говорится в сообщении департамента по контролю за иностранными активами (OFAC).

"Это кратковременное продление позволит En+, "Русал" и "Евросибэнерго" продолжить функционировать, пока они осуществляют технические шаги, которые должны быть предприняты перед заключением соглашения между OFAC и этими учреждениями", — говорится в заявлении OFAC.

В среду резолюция по блокировке снятия санкций против компаний, связанных с Олегом Дерипаской, не прошла процедурное голосование в сенате США. За завершение дебатов и постановку резолюции на окончательное голосование проголосовали 57 сенаторов, против были 42. Для того, чтобы впоследствии принять резолюцию простым большинством, на данном голосовании необходимы были голоса 60 сенаторов.