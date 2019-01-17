МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Вертолеты Ми-26 армейской авиации доставили беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и четыре снегохода "Буран" на аэродром Украинка для помощи в ликвидации затора на Бурейском водохранилище, где произошел обвал сопки, сообщили в Минобороны России.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС. В результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составляет около 34 миллионов кубометров.

"Беспилотный летательный аппарат и снегоходы будут переброшены в район полевого лагеря на Бурейском водохранилище для проведения разведки района при проделывании шурфов, доставки личного состава и закладки зарядов", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что военные инженеры, задействованные в восстановлении нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища, готовят технику и специальное оборудование для использования в условиях низких температур и сложного рельефа местности.