МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. "Нафтогаз" добился ареста зарубежных активов российского "Газпрома" на сумму, превышающую присужденные украинской госкомпании Стокгольмским арбитражем 2,56 миллиарда долларов, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" решения обжаловал, вместе с тем Украина начала пытаться принудительно взыскать с него эти средства.

"Мы уже начали их получать: списываем избыточные средства, которые нам "Газпром" переводил за транзит. Во-вторых, инициировали юридические процессы уже примерно в шести юрисдикциях. В трех из них — в Голландии, Швейцарии и Великобритании — у нас в ближайшее время будут слушания по принудительной продаже. Там уже прошли аресты активов. Я на этот процесс смотрю очень оптимистично", — приводит агентство УНИАН высказывания Коболева из интервью журналу "Новое время страны".

"У "Газпрома" за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга "Газпрома" перед нами. Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года", – добавил глава "Нафтогаза".