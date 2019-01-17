МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. В Минэнерго РФ создадут отдельный департамент, который будет выдавать энергосбытовым компаниям лицензии на работу и следить за их соблюдением, сообщила на пресс-конференции замминистра энергетики Анастасия Бондаренко.

"В конце прошлого года правительством было принято решение о выделении дополнительной численности (персонала — ред.) министерству энергетики для осуществления этих функций, потому что это и финансовая аналитика очень сложная, и юридические споры… Поэтому в министерстве энергетики впервые за долгое время, во-первых, численность увеличивается, потому что до этого только сокращалась, во-вторых, у нас появится новый департамент — лицензирования энергосбытовой деятельности… Департамент будет осуществлять две основных функции — это выдача лицензий и контроль за соблюдением лицензионных требований", — сообщила Бондаренко.

По ее словам, этой работой будут заниматься 35 человек. Численность сотрудников Минэнерго в 2018 году составляла 374 человека. Работа по выдаче лицензий будет организована в течение 2019 года, уточнила Бондаренко. Для ее начала разрабатывается постановление правительства с дополнительными лицензионными требованиями, параллельно идет формирование департамента.

Госпошлина за выдачу лицензий существует, но она не ляжет бременем на потребителей, отметила замминистра. Госпошлина за выдачу лицензии составляет 50 тысяч рублей, за продление — 5 тысяч рублей.

Действующее законодательство обязывает энергосбытовые организации получить лицензию на ведение своей деятельности до 1 июля 2020 года. С этого срока энергосбытовая деятельность без лицензии запрещается, а в случае нарушения этого запрета будет наступать административная ответственность.

Ранее предполагалось начать работу по лицензиям с начала 2019 года, но Госдума в конце декабря перенесла сроки. Как поясняла Бондаренко, перенос связан с тем, что пока с технической точки зрения не все вопросы удалось отработать. Предстоит отлицензировать 1039 компаний, для чего необходимо провести их финансовую проверку, а на это требуется время, отмечала она.