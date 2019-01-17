МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Украинский "Нафтогаз" изменил модель управления бизнесом, создав дивизионы "Газ" и "Нефть", сообщила пресс-служба компании.

"Правление компании 14 января утвердило новую модель управления бизнесом группы. Модель предусматривает создание профильных дивизионов по ключевым направлениям работы группы. В частности, решением правления образуются дивизионы "Интегрированный газовый бизнес" ("Газ"- ред.) и "Нефть", — сказано в релизе. Руководителем дивизиона "Газ" назначен Андрей Фаворов, дивизиона "Нефть" — Николай Гавриленко.

В состав дивизиона "Газ" войдут: "Укргаздобыча" (за исключением подразделений, по переработке и розничной продаже нефтепродуктов), ДК "Газ Украины", ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", "Нафтогаз Трейдинг", "Нафтогаз Тепло", Naftogaz Trading Europe AG, ГП "Центргаз", "Кировоградгаз", подразделения "Нафтогаза": департамент балансов газа, диспетчеризации, метрологии и учета газа, департамент реализации газа, управления импорта газа и таможенного оформления, управление трейдинга газа.

В дивизион "Нефть" войдут: "Укртранснафта", "Укрспецтрансгаз", "Укравтогаз", подразделения "Укргаздобычи": департамент реализации, филиал управления по переработке газа и газового конденсата.

"Новая структура управления бизнесом группы "Нафтогаз" позволит значительно усилить эффективность работы по каждому из направлений, а также наладить действенную систему контроля работы руководителей", — сказано в релизе. Отмечается, что планируется создание еще нескольких дивизионов. Дивизионы не являются юрлицами или подразделениями юрлиц. Директоры дивизионов назначаться правлением "Нафтогаза" по представлению председателя правления и подчиняются правлению.

"Нафтогаз" полностью принадлежит государству. В 2017 году группа "Нафтогаз" добыла 16,4 миллиарда кубометров газа, импортировала 8,7 миллиарда кубометров, транспортировала 93,5 миллиарда кубометров газа и добыла 1,9 миллиона тонн нефти. В "Нафтогаз" входит "Укртрансгаз", который занимается транспортировкой российского газа в ЕС. В 2017 году поступления от группы "Нафтогаз" составили 14% всех доходов госбюджета страны — 107,3 миллиарда гривен (3,82 миллиарда долларов), говорится на сайте компании.