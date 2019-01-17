МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Китайская нефтехимическая Sinopec готова инвестировать в разработку иранского месторождения Yadavaran 3 миллиарда долларов, соответствующее предложение корпорация направила Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, после того как в конце 2018 года США сделали для Китая исключение из нефтяных санкций для продолжения закупок иранской нефти Sinopec предложила NIOC инвестиционный план на разработку Yadavaran стоимостью 3 миллиарда долларов. Уточняется, что если план будет реализован, то в течение полугода добыча на месторождении удвоится — до 180 тысяч баррелей в день.

Китайская корпорация проинформировала Государственный департамент США о своем нефтяном бизнесе в Иране, пишет издание. Но Sinopec считает, что это не будет противоречить запрету США на подписание новых контрактов на разработку, так как предложение о дальнейшей разработке является частью уже существующего контракта на эксплуатацию месторождения.

"Sinopec предъявляет жесткие требования к сделке. Компания требует закупить оборудование, сделанное в Китае, и запросит возмещения затрат, как только разрабатываемое месторождение пройдет испытания. Такие условия Иран обычно отвергает", — отмечают при этом источники издания.

США в мае объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Санкции, охватывающие нефтяной экспорт Ирана, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Как заявили в Вашингтоне, исключения из антииранских санкций США будут действительны полгода, продлевать их не планируется.