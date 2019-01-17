НАЛЬЧИК, 17 янв /ПРАЙМ/. Компания "Газпром межрегионгаз Нальчик" не будет применять штрафные санкции к потребителям Кабардино-Балкарии, чьи платежи в декабре прошлого года не дошли до поставщика по вине платежного агента, сообщил генеральный директор ООО Александр Цыплухин.

Ранее ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" сообщило, что оплата за газ, произведенная абонентами Кабардино-Балкарии в декабре 2018 года через кассы и терминалы, принадлежащие ООО "Интегра Софт" (платежная система Mostpay), не в полном объеме поступила от данного ООО поставщику газа. Компания отмечала, что по данному факту проводятся проверочные мероприятия, а ее руководство предпринимает максимальные усилия для урегулирования ситуации и защиты прав абонентов.

Вместе с тем, ООО "Интегра Софт" сообщило, что готово вернуть оплаченные абонентами средства при наличии у них подтверждающих документов и паспорта, что привело к большим очередям у офиса компании в Нальчике.

Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков в четверг поручил правительству республики принять меры по разрешению возникшей проблемы, которую он взял под личный контроль.

В четверг проблема обсуждалась на заседании президиума парламента Кабардино-Балкарии.

"Хочу обратить внимание, что в квитанциях за январь 2019 года не будут отражены суммы, оплаченные абонентами через агента ООО "Интегра Софт" в декабре 2018 года. При этом данный факт не повлечет никаких негативных последствий для абонента со стороны поставщика газа — не будут применяться пени, штрафы, не будут проводиться отключения домовладений", — приводит слова Цыплухина на заседании пресс-служба парламента.

Он также отметил, что указания об этом доведены до исполнителей на территориальных участках и абонентских пунктах, кроме того, установлена персональная ответственность за неисполнение данных поручений.

По словам гендиректора компании, на данный момент проблема с отражением платежей есть только у платежного агента ООО "Интегра Софт". "Платежи, проведенные через остальных агентов, зачислены на лицевые счета абонентов в полном объеме", — пояснил Цыплухин.