БЕЛГРАД, 17 янв /ПРАЙМ/. Меморандум о взаимопонимании "Газпрома" и "Сербиягаза" по развитию проекта расширения мощностей ПХГ "Банатский двор", подписанный в четверг в ходе визита президента России Владимира Путина в Сербию, фактически ознаменовывает принятие окончательного инвестиционного решения по проекту, прокомментировал журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Если говорить, о подписанных документах, в первую очередь надо отметить, что сегодняшний документ по подземному хранилищу "Банатский двор" — это окончательный инвестиционное решение, ОИР, и это очень важно", — сказал глава газового концерна.

"Активный объем хранения 750 миллионов кубометров — плюс 300 миллионов кубов, в два раза увеличивается максимальная суточная производительность — с 5 до 10 миллионов кубометров в сутки. Выходим на эти показатели в 2022 году", — раскрыл он параметры проекта.

"Газопровод-отвод от ПХГ идет в ту инфраструктуру, которая создается в рамках продолжения "Турецкого потока". Это тоже, как вы понимаете, важно, поскольку с подземным хранилищем газа надежность и стабильность поставок для самой Сербии возрастает и ПХГ — это очень важный элемент в газоснабжении в осенне-зимний период", — добавил Миллер.