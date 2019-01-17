МЕХИКО, 17 янв /ПРАЙМ/. Власти Колумбии изучают возможность продажи 8,9% государственной нефтегазовой компании Ecopetrol на фоне возможного бюджетного дефицита, сообщило издание Heraldo.

Ecopetrol — крупнейшая нефтяная компания Колумбии, входит в число 40 самых крупных нефтяных компаний в мире. Правительство Колумбии владеет 89% в Ecopetrol, 11% принадлежат частным лицам и инвесторам.

"Нам одобрили продажу части государственной доли этой компании, это до 8,9%, обсуждаются варианты продажи", — сказал министр финансов страны Альберто Карраскийа.

По его словам, сделка может принести до 10 триллионов песо (около 3,2 миллиарда долларов).

В сентябре президент страны Иван Дуке заявлял, что власти рассмотрят возможность продажи доли в Ecopetrol лишь в целях укрепления компании. При этом он подчеркнул, что компания имеет стратегическое значение для страны, и вероятность полной ее продажи не обсуждается.