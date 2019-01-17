БЕЛГРАД, 17 янв /ПРАЙМ/. Босния и Герцеговина рассчитывает на вовлеченность в проект "Турецкий поток", заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

"Я хочу выразить удовлетворение тем, как развиваются проекты, о которых мы раньше договаривались. Мы рассчитываем, что остается наша вовлеченность в проект "Турецкий поток", так же, как мы фигурировали в проекте "Южного потока". У нас есть абсолютно все необходимые документы, все проектные документы, что позволяет нам все это делать", — сказал он.

Путин, приветствуя Додика, поздравил его с недавней победой на выборах, по итогам которых он был избран членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов. "Я очень рад Вас снова видеть и иметь возможность поздравить Вас с победой на выборах с избранием председательствующим президиума", — сказал он.

Глава российского государства отметил, что отношения двух стран развиваются успешно. "У нас сотрудничество осуществляется по разным направлениям. Хотелось бы некоторые вопросы, хотя бы коротко затронуть сегодня", — добавил он.

Додик поблагодарил Путина за поздравления, отметив, что ряд политических сил в стране не довольны результатами выборов. "Бошняки-мусульмане сейчас выдвигают условия, что они пойдут на все, если мы согласимся на путь в НАТО. А мы естественно, на это не согласны", — добавил он.