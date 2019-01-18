МЕХИКО, 17 янв /ПРАЙМ/. Прокуратура Мексики начала расследование в отношении 16 компаний по поводу возможного участия в хищениях топлива, сообщил министр безопасности страны Альфонсо Дурасо на пресс-конференции.

Дурасо уточнил также, что власти заблокировали счета 14 компаний, отчитывавшихся о крупных или необычных операциях с доходами почти в 87 миллионов песо (около 4,5 миллиона долларов) и неучтенной чистой прибыли.

Из 16 компаний 13 работали под брендом государственной Pemex на условиях франшизы, однако не покупали бензин у него, при этом отчитывались о продажах и соответствующей выручке, отметил министр. Кроме того, у этих компаний не было разрешений на импорт топлива.

Ранее министр внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила о необходимости отнести кражу бензина к тяжким преступлениям.

С начала января латиноамериканскую страну сотрясает бензиновый кризис — из-за начавшейся борьбы с воровством топлива в некоторых регионах страны происходят серьезные перебои со снабжением. Водители отстаивают многочасовые очереди на заправках.