ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА новости. В ночь с четверга на пятницу истекает срок, в который минфин США пообещал конгрессу вывести компании En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из-под американских санкций.

Ведомство по закону теперь имеет полное право завершить этот процесс, так как попытки сената и палаты представителей заблокировать данное решение через резолюции не принесли успеха. Согласно закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), по которому и вводились санкции, в случае принятия таких резолюций двумя палатами президент не может отменить санкции в течение 12 дней, а если он наложит вето на резолюцию — еще в течение 10 дней.

САНКЦИИ С ОТСРОЧКОЙ

США в начале апреля 2018 года ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Акции компаний на биржах после объявления такого решения начали резко падать. Однако уже в сентябре они приступили к росту. Этот рост начался после разъяснений минфина США, что в рамках введенного санкционного режима, компаниям разрешено заключать контракты (на период до 23 октября или позже этой даты) с подконтрольными Олегу Дерипаске структурами, в частности "Русалом", если контрагенты уже имели похожие соглашения прежде. То есть, если они соответствуют термину "поддержание" деловой активности.

Более того, минфин США переносил эти сроки несколько раз. В последний раз он отложил вступление санкций в силу до 28 января буквально накануне дня, когда они должны были быть сняты.

ВЫХОД ДЕРИПАСКИ

С самого начала представители компаний Дерипаски вели переговоры с ведомством том, чтобы вывести предприятия из-под санкций.

В сентябре минфин заявил о явном прогрессе в этом вопросе. В частности, стало известно, что бизнесмен согласился снизить свою долю в энергометаллургической En+ примерно с 70% до 44,95%. Кроме того, Дерипаска сможет голосовать не более чем 35% акциями En+.

Сам он при этом останется в списке санкций, его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированными в США.

Дерипаска также покинул совет директоров UC Rusal. План по сокращению доли Дерипаски был представлен Грегори Баркером — председателем совета директоров En+, которая владеет "Русалом".

КОНГРЕСС ПРОТИВ

В результате переговоров с представителями компаний Дерипаски, 19 декабря глава минфина США Стивен Мнучин направил в конгресс уведомление о том, что в течение 30 дней (начиная с 20 декабря — ред.) минфин намерен снять санкции с компании En+, "Русал" и "Евросибэнерго".

Действия американского казначейства вызвали резкую критику среди американских законодателей. Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США от Демократической партии обратились с письмом к минфину, где призвали отложить снятие санкций с компаний Дерипаски до тех пор, пока они не получат ответы на имеющиеся у них вопросы.

В начале января главу американского минфина даже вызвали на закрытый брифинг в палату представителей США. По его итогам пресс-служба минфина США распространила заявление, из которого следовало, что ведомство не намерено отказываться от своего курса на снятие санкций.

Позицию минфина поддержали и послы ЕС. Дипмиссия Евросоюза в Вашингтоне опубликовала совместное письмо послов ЕС, Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании к лидеру демократов в сенате США Чаку Шумеру с призывом к снятию санкций с En+ и "Русала". Послы подчеркнули свою приверженность сохранению режима экономических санкций против России, но призвали США избегать "непреднамеренных последствий" таких санкций для "европейских компаний".

Но, несмотря на заверения Мнучина, что для санкций нет больше основания, так как "En+, "Русал" и "Евросибэнерго" больше не подконтрольны Олегу Дерипаске, законодатели не захотели поддержать это решение. Не помогло и то, что минфин пообещал, что будет бдительным в вопросе контроля за выполнением En+ и "Русалом" своих обязательств и даже назначит представителей, которые будут следить за этим. В частности, в четверг агентство Bloomberg сообщило, что на эту роль были выбраны Дэвида Науэра из Cerberus Capital Management и еще два других американца.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала выступление министра финансов Стивена Мнучина "тратой времени законодателей", обвинив его в том, что он почти ничего не сказал.

РЕЗОЛЮЦИИ НЕ ПРОШЛИ

Следующим шагом конгрессменов в борьбе с планами минфина стало внесение в верхнюю и нижнюю палаты двух схожих резолюций с осуждением снятия санкций. Если бы они обе набрали необходимую поддержку, это могло бы предотвратить снятие санкций.

Инициатором резолюции в сенате выступил известный оппонент президента США Дональда Трампа и лидер демократического меньшинства Чак Шумер. В палате представителей резолюцию предложил лидер демократического большинства Стени Хойер.

За резолюцию в палате представителей выступили 362 законодателя, против — 53. Но провести аналогичный документ в сенате демократам не удалось. Чтобы вынести его на голосование без дебатов и уложиться до 18 января, нужно было 60 голосов, которые набрать не удалось, хотя "за" рассмотрение документа выступили 57 сенаторов.

Таким образом, хотя резолюции и поддержали большинство и в сенате и в палате представителей, документы носят исключительно формальный характер и не имеют юридической силы.

С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ

Рынок позитивно отреагировал на новость о провале резолюции в сенате. Утром 17 января акции "Русала" на открытии торгов Московской биржи взлетели на 10%.

Хотя когда именно будет объявлено о том, что санкции с российский компаний будут сняты, пока непонятно (минфин США не ответил РИА Новости на этот вопрос). Причины продления срока лицензий на неделю с 21 января до 28 января департамент по контролю за иностранными активами (OFAC) тоже отдельно не пояснил, ограничившись стандартной формулировкой.

"Это кратковременное продление позволит En+, "Русал" и "Евросибэнерго" продолжить функционировать, пока они осуществляют технические шаги, которые должны быть предприняты перед заключением соглашения между OFAC и этими учреждениями", — говорится в заявлении OFAC.

По словам портфельного управляющего Principal Investors Кайла Шостака, вопрос снятия санкций уже с 19 декабря воспринимался как свершившийся факт. Однако Шостак не исключил, что на волне недовольства американского конгресса минфин США повременит с официальным объявлением о выводе компаний из-под санкций.

Шостак отметил также "хорошую и слаженную работу юристов, которые представляли компании Дерипаски", что "совпало с желанием США слушать эти аргументы". По словам собеседника РИА Новости, речь идет о "беспрецедентном компромиссе, даже несмотря на то, что он имеет элементы фильма ужасов для российского акционерного общества", когда фактически речь идет о контроле за стратегией крупнейших компании РФ американским регулятором.

Тем не менее, исключение из санкционного листа США российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" является позитивным сигналом для других организаций и бизнесменов из России, попавших под ограничения, это говорит о том, что с минфином США можно договариваться, подвел он итог.