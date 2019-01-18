КИЕВ, 18 янв — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" оценивает в 32 миллиарда долларов ущерб страны от газовых контрактов, которые были подписаны с "Газпромом" в 2009 году, заявил в пятницу глава компании Андрей Коболев.

"За период до 2014 года Украина потеряла примерно, безвозвратно, 32 миллиарда долларов. Эта цифра состоит из переплат, штрафов и других компонентов, которые стали последствиями контракта 2009 года. В перерасчете на каждую украинскую семью это примерно 61 тысяча гривен (около 2170 долларов)", — сказал Коболев на брифинге, который транслировал украинский "Пятый канал".

По его словам, благодаря Стокгольмскому арбитражу Украине "удалось спаси 94,7 миллиарда долларов" в основном за счет отмены условия "бери или плати". В пересчете на каждую семью это 177 тысяч гривен (около 6,3 тысячи долларов), подчеркнул глава "Нафтогаза".

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. В марте минувшего года "Газпром" их обжаловал, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.