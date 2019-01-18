МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Пожар на заводе "Ангарской нефтехимической компании", принадлежащей "Роснефти", не повлиял на выпуск предприятием продукции, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Ранее в пятницу в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что на заводе произошло возгорание, которое уже локализовано, пострадавших нет.

"На Ангарском НПЗ произошло возгорание…. По предварительным данным, возгорание не повлияло на выпуск продукции заводом", — говорится в сообщении министерства.

В его материалах уточняется, что возгорание произошло на трубопроводе установки ГК-3 (комбинированная установка первичной переработки нефти), площадь возгорания составила 200 квадратных метров.