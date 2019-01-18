КИЕВ, 18 янв — ПРАЙМ. Новый контракт на транзит должен быть подписан с новым оператором ГТС, который создается на Украине, заявил в пятницу на брифинге глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Верховная рада Украины в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ. Кабмин Украины принял решение о создании компании "Магистральные газопроводы Украины", которой предполагается передать от "Нафтогаза" управление ГТС.

"Стороной нового транзитного контракта должен стать новый независимый оператор газа, который сейчас создается группой "Нафтогаз" в рамках процесса анбандлинга", — сказал Коболев. Трансляцию брифинга ведет украинский "5 канал".

Коболев рассчитывает, что новый оператор газотранспортной системы страны заработает с января 2020 года. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. На 21 января запланированы трехсторонние переговоры по газу на министерском уровне в формате Россия-Украина-ЕК.

"Нафтогаз" летом прошлого года заявлял, что отделение от него оператора ГТС, согласно решению Стокгольмского арбитража, невозможно без согласия "Газпрома", а это недостижимо. "Нафтогаз" пояснял, что в Стокгольме, в частности, требовал внести изменения в действующий контракт на транзит газа, чтобы компания могла передать свои права и обязанности по этому контракту без согласия "Газпрома" третьему лицу, уполномоченному выполнять функции оператора ГТС Украины. Однако арбитраж отклонил эти требования.

Позже, в конце декабря, "Нафтогаз" заявил, что Киев должен выбрать модель создания независимого оператора ГТС Украины, которая позволит продолжать судебные разбирательства с "Газпромом".